Минпромторг снял вопрос о перечне автомобилей для льготного кредитования

Минпромторг России обновил условия программы льготного автокредитования на 2026 год. Теперь поддержка распространяется на машины с двигателями внутреннего сгорания стоимостью до 2 миллионов рублей и с требованием не менее 2,5 тысяч баллов за локализацию. В программу также включены электромобили и гибриды отечественного производства. В 2025 году, когда для участия требовалось 2 тысячи баллов.

В пресс-службе ведомства отметили, что на сегодняшний день в список входят почти все модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 т), в том числе их донастроенные модификации. Ранее в этот перечень также входил "Москвич 3".

Кроме того, в рамках программы можно приобрести электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой 35% (не более 925 тысяч рублей). В список доступных моделей входят Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space, Voyah Dream, Free, Passion, "Москвич 3е", "Амберавто А5" и модели бренда Eonyx.

Условия программы льготного лизинга также были пересмотрены. Теперь она охватывает легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, электромобили и гибриды, высокоавтоматизированные транспортные средства и пассажирский транспорт, включая туристические автобусы. На эти категории предоставляется скидка до 2 миллионов рублей.

На 2026 год федеральный бюджет предусматривает выделение около 20 миллиардов рублей на программу льготного автокредитования и 30 миллиардов рублей на программу льготного лизинга.

