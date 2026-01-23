В РФ можно купить Skoda Kamiq и Kamiq GT от 1,7 млн рублей

В РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей

В России появились в продаже кроссоверы Skoda Kamiq, которые производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае. Среди них есть спортивная версия GT, цены на которую при заказе начинаются от 1 706 000 рублей.

Базовая комплектация кроссовера за эти деньги предлагает тканевый салон, простой блок управления климатом, но при этом есть мультируль, голосовой помощник, датчики давления в шинах и медиасистема с сенсорным 9-дюймовым экраном и функцией Hands-free.

Во Владивостоке компания предлагает Kamiq за 1 735 000 рублей с люком, кожаным рулем и улучшенным климат-контролем. В других городах, например Кемерово, Новосибирске, Ижевске и Котельниках, машины доступны по цене от 1,87 до 2,18 млн рублей.

Под капотом у большинства кроссоверов установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель ЕА211 evo мощностью 110 л. с., работающий вместе с шестиступенчатым автоматом. Исключение – версия из Подмосковья с турбированным мотором и роботизированной коробкой передач.

В Челябинске из наличия продают обновленный Skoda Kamiq за 2 275 000 рублей. У него изменились фары, салон стал современнее, появился кожаный руль и новая мультимедийная система. Но салон остался тканевым, а блок управления климатом – простым.

Кроме новых версий, дорестайлинговые модели доступны в ряде российских городов.

