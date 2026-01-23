Вызывает скуку: Byd Seal прошел оценку ведущего Toр Gear Джереми Кларксона

Бывший ведущий популярных программ Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон поделился своим мнением о гибридном универсале BYD Seal 6 DM-i Touring, оценив его всего в две звезды.

Как сообщает Times, Кларксон получил на тест автомобиль в максимальной комплектации Comfort и провел за рулем всего 20 километров, после чего предпочел пересесть на Ineos Grenadier. Несмотря на это, он успел сформировать мнение о BYD Seal 6.

Одним из первых достоинств автомобиля британский журналист назвал его цену. Начальная версия универсала стоит от 34 990 фунтов стерлингов (3,65 млн рублей), что значительно дешевле, чем у конкурентов, например Skoda Superb Combi.

Журналист похвалил автомобиль за хороший набор опций, включая большой центральный монитор и функцию разблокировки дверей с помощью телефона. Он также отметил огромный багажник и адекватное поведение автомобиля в поворотах. Однако на этом положительные моменты закончились.

По мнению Кларксона, все преимущества Seal 6 DM-i Touring перевесил один существенный недостаток - скука. Автомобиль лишен динамики и веселья, двигатель большую часть времени работает как генератор, а не как источник мощности. Даже максимальный показатель в 212 л. с. не позволяет разогнаться до 100 км/ч быстрее чем за "одну неделю".

Особенно Кларксона разочаровала система мониторинга состояния водителя, которая постоянно следит за его глазами и издает раздражающие звуки при отвлечении. Эта функция настолько раздражала журналиста, что он был вынужден пересесть на другой автомобиль уже после 20 километров за рулем BYD Seal 6.

В итоге Кларксон сравнил BYD Seal 6 DM-i Touring с дешевым вином из супермаркета, подчеркнув, что автомобиль может быть привлекательным по цене, но не предлагает ничего особенного в плане удовольствия от вождения.

