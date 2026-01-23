Эксперт раскритиковал идею госпошлины за пересдачу экзамена на права

В Общественной палате предложили ввести госпошлину за пересдачу экзамена на водительские права. Нужна ли такая мера и чем она может обернуться для учеников автошкол, разбиралась Москва 24.

© m24.ru

Рублем за пересдачу

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак предложил ввести госпошлину за каждую пересдачу экзамена для получения водительских прав. Инициатива была озвучена на дискуссионной площадке "Стандарты и инновации в подготовке водителей транспортных средств" в ОП.

По задумке, такая мера должна повысить качество подготовки кандидатов, дать государству дополнительный доход и решить проблему нехватки профессиональных водителей. Коробчак напомнил, что в апреле 2024 года в силу вступило правило, согласно которому кандидат, трижды не сдавший экзамен в ГИБДД, может повторно попробовать свои силы только через полгода. По мнению члена ОП, такая длительная отсрочка негативно сказывается на подготовке кадров для армии и специальной военной операции (СВО), а также усугубляет дефицит водителей категорий C, D и E, необходимых для экономики.

При этом, согласно данным Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году с первого раза теоретический экзамен сдали 38% выпускников автошкол, практический – 25%, а общее количество выданных водительских удостоверений составило 1,34 миллиона.

Коробчак также раскритиковал несогласованность действий ведомств, заявив, что МВД и Минпросвещения предлагают противоречащие друг другу правки, и отметил проблему нехватки экзаменаторов в сельской местности. Рекомендации Общественной палаты по итогам голосования планируют направить в МВД.

Ранее автошколы предложили ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов на права. Представители отрасли заявили о нехватке экзаменаторов, из-за чего кандидаты вынуждены месяцами ждать проверки навыков.

Кроме того, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах: теорию можно будет изучать дистанционно. Новый порядок будет действовать до 2032 года.

Будет ли эффект?

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, инициатива введения госпошлин за пересдаче несостоятельна и не даст желаемого эффекта ни по одной из заявленных целей.

"Если одна из них – повысить качество обучения и подготовки, то это не сработает. Все ученики и так хотят сдать экзамен с первого раза, и полгода ожидания пересдачи – уже само по себе серьезное наказание и стимул готовиться лучше", – сказал в разговоре с Москвой 24.

Эксперт уверен, что введение платы никак не коррелирует с качеством знаний.

Более того, мера может создать перекос в системе. Если кто-то и должен платить за пересдачу, то, возможно, это должна быть автошкола, которая плохо подготовила ученика. Тогда у организаций появится стимул тщательнее отбирать преподавателей и лучше обучать, чтобы не нести издержки.

При этом, по мнению эксперта, главная проблема – это не деньги, а коррупционная составляющая и субъективность приема экзаменов.

"К счастью, с коррупцией сейчас ситуация лучше, чем раньше, но платная пересдача может создать новые риски", – заключил он. При этом автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с Москвой 24 отметил, что главный посыл предложенной инициативы – "заставить кандидатов серьезнее готовиться и пополнить бюджет" – в корне неверный. "Логика "заплатишь – лучше выучишь" на поверхности понятна, но она не учитывает массу других факторов. Повлияет ли это на качество подготовки? Возможно, но это палка о двух концах", – отметил он.

По его мнению, основная проблема плохой подготовки часто состоит в качестве работы автошкол.

Если ученики не сдают с первого раза, вопрос: почему? Может, плохо учили? А может, необъективно заваливали на экзамене? ​​​​​​​Введение платы создает опасный стимул: недобросовестный экзаменатор или система могут специально заваливать кандидатов, чтобы собрать больше денег. Где гарантии объективности?

Он пояснил, что начинающего водителя легко загнать в тупик, поэтому на данный момент в процессе ярко присутствует человеческий фактор, и вводить плату за пересдачу может быть несправедливо и несвоевременно.

"Если и думать о реформах, то нужно двигаться в сторону большей объективности. Один из вариантов – перенос практического экзамена на закрытые, специально оборудованные площадки (автодромы), где сложно создать искусственные ловушки и можно четко проверить базовые навыки в стандартных условиях", – разъяснил Кадаков.

Однако, такой подход тоже не панацея, так как такое решение не учит ездить в реальном городе. Несмотря на необходимость беспристрастной системы оценки, на этапе вождения в городе это пока технически нереализуемо, заключил Кадаков.