В РФ продают новую Toyota Camry из 2017 года

Любовь россиян к Toyota не знает границ. Один из фаворитов рынка - Camry. Сейчас в Россию поставляются седаны, собранные в Китае. К ним до сих пор настороженное отношение - не чистокровный "японец" ведь.

Те, у кого есть предубеждения, могут попытать счастья на вторичке - там нередко всплывают "капсулы времени". И сегодня в сюжете "РГ" та самая - не китайская и надежная, как АК-47, - Toyota Camry XV50 в рестайлинговом кузове и с невероятно высоким ценником.

"Российская газета" нашла фактически новую Toyota Camry 2017 года выпуска в Чеченской Республике.

Седан черного цвета в исключительном состоянии: в салоне сохранились практически все транспортировочные заводские пленки. Поэтому новый владелец может запросто снять рилс с распаковкой.

Camry оснащена бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 181 л.с. и автоматической коробкой передач. Пробег автомобиля составляет всего 8165 км.

Комплектация максимальная - Exclusive.

"Этот автомобиль подойдет тем, кто ищет не просто Саmry, а идеально сохраненный экземпляр - для личного пользования или в коллекцию", - говорит владелец.

И добавим, что в какой-то степени данная "Камри" имеет еще и историческую ценность. Автомобиль произведен на заводе Toyota Motor Manufacturing Russia в Санкт-Петербурге, который в настоящее время законсервирован, и дальнейшая судьба предприятия официально пока не объявлена.

Итак, подошли к главному - цене. За Toyota Camry 2017 года владелец назначил 7,2 млн рублей, отметив, что с реальным покупателем готов к торгу.

Для сравнения: за новые Toyota Camry XV80 из Китая дилеры просят в среднем от 4,3-4,5 млн рублей.