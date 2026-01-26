Пользователи СДЭК в 2025 году отправили более 123 млн посылок

Пользователи логистического оператора СДЭК в 2025 году отправили более 123 млн посылок, сообщили ТАСС в пресс-службе СДЭК.

"В прошлом году пользователи отправили более 123 млн посылок. Наибольший объем пришелся на декабрь, а самым активным сезоном стала осень", - сказано в тексте.

Самый большой объем отправлений пришелся в 2025 году на Москву. Столица стала лидером как среди регионов-отправителей, так и среди регионов-получателей. В топ-5 направлений также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. Помимо России, пользователи часто отправляли посылки из Казахстана, Белоруссии, Китая и США.

Наиболее востребованными категориями оказались "Одежда и обувь", "Бытовая техника и электроника", "Красота и уход", "Подарки и сувениры", а также "Документ".

Среди самых необычных посылок, опираясь на данные из накладных, СДЭК отметил кузнечный молот, самогонный аппарат, кулон с пеплом вулкана, муляж "Оскара", улей, а также портативную печь для обжига керамики.