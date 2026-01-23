Каждый десятый автовладелец тратит на машину свыше 30 тыс. рублей в месяц

Каждый десятый автовладелец в России (9%) ежемесячно тратит на содержание автомобиля более 30 тыс. рублей, говорится в совместном исследовании "Росгосстраха" и ГК "Автодом" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство россиян тратят умеренные суммы на содержание автомобиля, включая бензин, мойку, парковку и обслуживание. Более 30 тыс. рублей в месяц на автомобиль тратят 9% респондентов", - сказано в исследовании.

Личный автомобиль остается важным помощником для 45% россиян, которые пользуются им ежедневно. При этом каждый третий автовладелец (35%) в крупных городах предпочитает машине метро или такси из-за заторов на дорогах. Более половины (55%) автомобилистов не имеют закрепленного парковочного места.

Как отметил куратор направления каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов, слова которого приводятся в исследовании, большинство страховых случаев в городах связано с незначительными ДТП на парковках или в плотном потоке.