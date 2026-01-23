Chery выведет на рынок крупный флагманский седан с богатым оснащением

Chery в 2026 году представит новый флагман семейства Arrizo — седан 8L

Компания Chery планирует в 2026 году выпустить новый седан Arrizo 8L, который станет флагманом семейства Arrizo. Об этом стало известно в середине января на мероприятии Chery Family Banquet 2026. Сейчас появились первые официальные изображения будущей модели.

Перед запуском на рынок возможна смена названия автомобиля на Arrizo 9. Новый седан займет высшую позицию среди седанов этой марки.

В России уже доступна модель Chery Arrizo 8 Ultra стоимостью 3,225 млн рублей. Машина оснащена 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором TGDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч. Средний расход топлива в городе составляет 9,9 л, а на трассе – 6,1 литра.

Комфорт Arrizo 8 Ultra поддерживается панорамной крышей с люком, атмосферной подсветкой, передними парктрониками и системой автоматического переключения ближнего и дальнего света.

В салоне есть авиационные подголовники для задних сидений, функции ионизации и ароматизации воздуха, а также электрохромное зеркало заднего вида. Водительское сиденье имеет электрическую регулировку поясничного упора. В комплектацию входит 10 подушек безопасности, аудиосистема из 12 динамиков, автоматическое торможение и другие электронные помощники.