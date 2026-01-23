Названы самые популярные кроссоверы в РФ до 3 млн рублей

Эксперты Газпромбанк Автолизинг специально для "Российской газеты" оценили объемы продаж кроссоверов дешевле трех миллионов рублей. Выбор таких машин по-прежнему можно было назвать широким: в этом списке оказало полусотни моделей. Тогда как в бюджет до 2 млн рублей с учетом скидок уложились только 8 автомобилей. При этом в топ-20 популярных моделей всего шесть нарастили бизнес. Это два Belgee - X50 и X70, два Haval - F7 и H3, Jetour Dashing и Solaris HC. Кроме того, уверенно росли продажи дебютантов года - Tenet T4 и T7. Почти все остальные популярные кроссоверы потеряли в среднем 30-40% клиентов.

Общая тенденция по сокращению объемов продаж (-16% в легковом сегменте по итогам 2025 года) не обошла стороной и большинство SUV. При этом в сегменте кроссоверов в выбранном ценовом диапазоне до 3 млн рублей было заключено порядка 590 тысячи сделок. На них пришлось 45% рынка, на 3 п. п. больше, чем год назад.

Средняя цена нового автомобиля к началу 2026 года по разным оценкам составила от 3,5 до 3,8 миллиона рублей. Тем все более востребованными сегодня становятся машины, которые позволяют хотя бы немного сэкономить относительно среднего уровня цен при покупке полноценного SUV.

Самым популярным кроссоверов остается Haval Jolion (от 1,6 млн рублей). Покупателей в 2025 году нашли почти 68 тысяч машин. По сравнению с 2024 годом продажи снизились на 22%. Однако Jolion остается одним из немногих иностранных авто, которые предлагают дешевле двух миллионов рублей. С той оговоркой, что речь идет о базовой моноприводной комплектации с МКП.

Динамика продаж еще одного компактного кроссовера - Belgee X50 (от 1,9 млн рублей)- большую часть года оставалась отрицательной. Однако удачный IV квартал принес белорусской марке годовой результат в 38,3 тысячи покупателей, почти на четверть больше, чем в 2024-м. Его соотечественник - Belgee X70 (от 2,3 млн рублей) - продавался в среднем также вполне бойко. За прошлый год купили 28,2 тысячи машин, а это почти 7-кратный рост на фоне низкой базы.

На излете карьеры в тройке автомобилей-лидеров удержалось и семейство Chery Tiggo 7 (37 тысяч сделок, -41%). Примерно такую же динамику бизнеса (35,9 тысячи, - 32%) показал и самый доступный кроссовер линейки - Chery Tiggo 4. Российским Tenet T7 и Т4 (по 15 тысяч машин), повторившим успешные продажи Chery на новом витке истории, пока только предстоит доказать умение быть столь же популярным товаром. При этом кроссоверы Chery и Tenet стоили в уходящем году примерно одинаково - от 1,6 млн рублей.

Между двумя Chery на четвертом месте в рейтинге самых популярных доступных кроссоверов смог закрепиться еще один Haval, собираемый в нашей стране, - паркетник Haval М6 (36,1 тысячи автомобилей). Потери относительно прошлого года минимальны (-5%). Благодарить нужно поддержки дистрибьюторов, которые позволяли предлагать товар от 1,7 млн рублей.

Бюджета до двух миллионов рублей пока с запасом хватало и для покупки вседорожников Lada. "Нивы" Legend и Travel нашли в 2025 году по 34-35 тысяч клиентов. Расширить клиентскую базу могло бы внедрение АКП, но на АвтоВАЗе такой опции для них не планируют.

В свою очередь Changan Uni-S (30,8 тысячи сделок), он же ранее CS55, потерял за год пятую часть клиентов. Несмотря на неоднократное подорожание (стоит он сейчас от 2,4 млн рублей), продажи кроссовера близки к динамике рынка в целом.

Наконец, Omoda C5 (от 2,5 млн рублей) вместе с Haval Dargo (от 2,7 млн рублей) показали наихудшую динамику бизнеса (минус 45-46%). Делать скидки, превышающие сотню тысяч рублей, продавцы этих моделей не спешили. А в случае с Omoda покупатели еще и рано стали ждать разрекламированного обновления модели. Все это неизбежно отразилось на продажах.

Во второй половине нашего рейтинга топ-20 оказались кроссоверы, продажи которых в прошлом году составляли по 12-16 тысяч "штук". Это Jetour Dashing, Solaris HC, Jaecoo J7, "Москвич 3" и Changan CS35. При этом Solaris, он же бывшая Hyundai Creta, на волне прежних заслуг "кореянки" выбился в лидеры сегмента по динамике роста (+ 948%).

