Выяснилось, сколько дилеров марки Bestune закрыто в России в 2025 году

Китайская марка Bestune закрыла треть дилеров в 2025 году. По итогам прошлого года китайский автопроизводитель прекратил сотрудничество с третью своих дилерских центров по всей России. Как говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru, если в начале 2025 в нашей стране работало 92 автосалона, то в концу их число сократилось до 65 шоурумов.

«То есть в 2025 году было закрыто 34 дилерских центра, а не 54, как было указано в сообщениях в интернете», — подчеркнули в пресс-службе производителя.

В компании подчеркнули, что на этой неделе в СМИ появилась информация «о значительном сокращении официальных дилерских центров бренда», которая не соответствует действительности.

Также в компании отметили, что в течение прошлого года автосалоны не только закрывались, но и открывались. Так, по итогам 2025 было открыто 7 новых шоурумов марки, работа по открытию новых дилеров продолжится в 2026 году.

Ранее в январе FAW Bestune анонсировал появление в РФ локализованных машин. Китайский производитель рассказал о своих планах на 2026 год. В частности, на российском рынке планируется начать продажи собранных на территории нашей страны автомобилей, однако на каком именно заводе планируется их производство, пока не уточняется.