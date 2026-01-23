Volvo представила умный ремень в EX60: адаптируется к пассажиру и аварии

В автомобильной индустрии произошёл значительный прорыв в области пассивной безопасности: Volvo представила в новой модели EX60 многоадаптивный ремень, который динамически подстраивается под индивидуальные характеристики пассажира и параметры аварии до момента столкновения. Эта инновация, дебютировавшая впервые после изобретения трёхточечного ремня в 1959 году, использует данные сенсоров для анализа направления и силы удара, скорости автомобиля, а также размеров и позы человека, выбирая из 11 режимов оптимальную нагрузку для максимальной защиты. Система функционирует автоматически, без необходимости ручного ввода, и основана на обширной базе из более 80 000 задокументированных аварий и полувекового опыта исследований, что позволяет адаптироваться даже к редким типам столкновений. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Традиционные системы безопасности часто ориентированы на усреднённые показатели, но в реальности люди различаются по росту, массе и посадке, а аварии — по скорости и направлению удара. Обычный ремень не учитывает эти нюансы, действуя одинаково для всех, что может снижать эффективность защиты. В EX60 ремень стал персонализированным элементом, интегрированным с подушками безопасности, системой определения пассажиров и ассистентами водителя, создавая единую защитную среду. Это позволяет применять ровно столько усилия, сколько необходимо: меньше для хрупких пассажиров и больше в высокоскоростных столкновениях.

Технология прошла виртуальные и физические испытания в краш-центре Volvo, где инженеры воспроизводят реальные сценарии, а не только стандартные тесты. Как и другие электронные системы в EX60, ремень поддерживает беспроводные обновления, что позволяет улучшать стратегию защиты на основе новых данных и алгоритмов, фактически делая его первой системой, которая развивается после покупки автомобиля. Volvo подтверждает свой статус лидера в безопасности, переходя от универсальной защиты к индивидуальной, учитывающей особенности каждого человека, что может стать столь же значимым шагом, как и предыдущие инновации бренда.