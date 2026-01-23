Импорт Toyota в РФ прошел отметку в 127,8 тысячи авто

По итогам 2025 года в Россию было ввезено 127,8 тысячи автомобилей Toyota, что на 12% больше показателя 2024 года, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

По его данным, четверть объема пришлась на новые автомобили возрастом до трех лет - 30,3 тысячи штук. При этом именно этот сегмент показал наиболее высокую динамику: рост составил 40% год к году. Остальные 97,5 тысячи автомобилей - подержанные Toyota старше трех лет, их импорт увеличился на 6%.

Самыми популярными новыми моделями Toyota, ввезенными в Россию в 2025 году, стали RAV4 с долей 34,7%, Highlander (24,6%), Camry (19,6%), Corolla (4,1%) и Land Cruiser Prado (3,9%).

В сегменте подержанных автомобилей модельный ряд оказался значительно шире. Наибольшим спросом пользовались Corolla, Yaris, Wish, RAV4 и Raize, при этом в импорте присутствовали десятки менее известных моделей, редко встречающихся на европейской части российского рынка.

Среди новых автомобилей более 80% были произведены в Китае. Доля китайской сборки в сегменте подержанных машин заметно ниже - 13,3%. Основной объем автомобилей с пробегом составили модели японского производства, на которые пришлось 83,5% ввоза.

Праворульные автомобили заняли лишь 5,1% в структуре импорта новых Toyota, а вот в сегменте подержанных машин их доля достигла 83,6%.

Почти половина новых автомобилей Toyota - 49,8% - была ввезена транзитом через Киргизию, что связано с более выгодными таможенными условиями. Еще 33,8% поступили напрямую из Китая. Небольшие партии были ввезены из Японии, а также через Беларусь и Грузию.

Основной поток подержанных Toyota - 71% - пришел напрямую из Японии. Также автомобили с пробегом завозились из Китая (15%), ОАЭ (4,2%), Грузии (2,8%) и Южной Кореи (2,2%).