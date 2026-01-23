АвтоВАЗ назвал главные преимущества Lada Azimut

АвтоВАЗ назвал основные преимущества Lada Azimut. Представители Волжского автозавода объяснили, чем будет отличаться новый отечественный кроссовер от конкурентов. В частности, по словам главы продуктового маркетинга концерна Сергея Корниенко, которые приводит портал «Автоновости дня», главными преимуществами машины станут эффектный дизайн, адаптация к российским условиям и оснащение.

«Делаем упор на дизайн. Если посмотреть на автомобиль, он очень гармоничный и сбалансированный: перед, зад, боковины. Второе — грани такие чёткие. Можно сказать, что это наследник европейской дизайн-школы. Такие чёткие грани, геометричность, он очень современный. То есть, дизайн — это всегда первое, на что обращает внимание потребитель», — подчеркнул топ-менеджер.

Также Корниенко отметил, что уровень адаптации к российским условиям будет превосходить все модели, которые сегодня представлены на рынке. Речь идёт о настройках подвески, защиты от коррозии, наличии «тёплых» опций. Например, новинка получит обогрев передних боковых стёкол.

«С точки зрения оснащения, которое мы дадим клиенту, есть пока желание и, думаю, оно реализуется — дать гораздо больше, чем есть у конкурентов. За ту же цену дать больше оснащения либо сделать автомобиль более доступным, чем действующие на рынке конкуренты», — заключил представитель АвтоВАЗа.

Моторная гамма кроссовера будет включать в себя 1,6-литровый двигатель на 120 или 132 л. с., работающий в связке с механической трансмиссией или вариатором. Позднее появится версия со 150-сильным турбомотором и автоматической коробкой передач.

Производство Lada Azimut начнётся не ранее III квартала 2026 года.