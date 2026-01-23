Водители получат 24 часа на исправление ошибок в парковочном приложении

Председатель постоянной комиссии по транспорту в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в своем Telegram-канале заявил, что водители, которые оплачивали парковку через мобильное приложение, получат сутки на исправление допущенных технических ошибок. Речь идет об опечатке в номере автомобиля или неверно выбранной парковочной зоне.

Как сообщает Gazeta.SPb, штрафы за такие нарушения достигают 3000 рублей, а их обжалование отнимает у водителей много времени. Также Цивилев отметил, что водители часто получают, забывая продлить парковку, и получают штраф, даже если потом всё оплатили. В случае принятия проекта все эти недочеты можно будет исправлять самостоятельно. А вскоре по настоянию Минтранса может быть принят и федеральный закон, по которому оплачивать парковку нужно будет после окончания сессии.

