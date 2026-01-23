Концепт Kia Vision Meta Turismo может стать серийным

Kia рассматривает запуск в серию концепта Meta Turismo. В массовом производстве автомобиль может получить индекс EV7. Об этом сообщает британское издание Autocar. Главный дизайнер европейского отделения Kia Оливер Самсон в интервью сообщил, что концепт-кар олицетворяет видение того, как по-новому можно спроектировать автомобиль в кузове седан.

© Motor.ru

Поодробности будущего проекта пока не разглашаются, но потенциально концепт может получить серийное воплощение в качестве седана под индексом EV7 или EV8, сообщает издание.

Главный дизайнер европейского подразделения Kia Оливер сказал, что Meta Turismo служит «попыткой или видением», олицетворяющим то, «как мы могли бы по-другому спланировать седан, не только с точки зрения экстерьера, но и с точки зрения дизайна интерьера, с учетом водителя и переднего пассажира».

«Если мы найдем новый дизайн, который, по нашему мнению, действительно хорошо подойдет Kia, будет очень прогрессивным и будет отличаться от того, что у нас уже есть, мы рассмотрим возможность включения его в семейство», -- подчеркнул Самсон.

Концепт-кар Kia Vision Meta Turismo был представлен в декабре 2025 года в рамках празднования 80-летнего юбилея Kia в Йонгине, Южная Корея. У автомобиля практически однообъемный кузов с ниспадающей крышей, угловатые двери и стеклянная крыша с геометрическими элементами.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia