Акции Hyundai Motor выросли на 72% с начала года

Стоимость акций южнокорейского автогиганта Hyundai Motor с начала года выросла на 72% на фоне ожиданий от будущего внедрения новых человекоподобных роботов Atlas в производство. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской биржи.

23 января торги завершились на отметке 510 тыс. вон за ценную бумагу, 30 декабря акция стоила 296 500 вон. 21 января стоимость ценных бумаг достигла пика: 549 тыс. вон за штуку (рост 85% по сравнению с концом декабря). 22 января акции стоили 529 тыс. вон (рост 78,4%).

"С начала года акции Hyundai Motor выросли на 78%, капитализация компании достигла 108 трлн вон (примерно $73,6 млрд - прим. ТАСС), что позволило ей стать третьей [по капитализации] компанией в стране. После того, как робот Atlas был представлен на выставке CES 2026, инвесторы сделали ставку на большие изменения, которые привнесет "физический искусственный интеллект" - на сокращение издержек и рост производительности", - говорится в статье газеты "Чосон ильбо". Капитализация Hyundai Motor впервые в истории преодолела 100 трлн вон 20 января.

Робот Atlas был представлен на выставке в Лас-Вегасе 6 января. Его разрабатывает американская компания Boston Dynamics, которая принадлежит южнокорейскому конгломерату Hyundai Motor Group. Как указывают южнокорейские СМИ, разработка произвела сильное впечатления на автомобилестроительную отрасль, породив опасения среди рабочих относительно будущего рабочих мест на заводах в Республике Корея.

По планам компании, к 2028 году будет запущена производственная площадка, которая будет способна выпускать до 30 тыс. таких роботов в год. Тогда же их начнут внедрять в производство, начиная с автомобильного завода Hyundai Motor в США. Профсоюз Hyundai Motor в Республике Корея выступил против внедрения роботов на производстве без их согласия.

По оценкам газет, один робот стоит примерно 200 млн вон ($136 тыс.), его обслуживание в год будет обходиться примерно в 14 млн вон ($9,5 тыс.). В отличие от человека машина может работать почти все 24 часа в сутки, за исключением времени на смену аккумуляторов. В то время как средние расходы на обычного работника на заводах Hyundai Motor составляют около 130 млн ($88,2 тыс.) в год при продолжительности рабочего дня от 8 до 10 часов.

О роботе

По словам разработчиков, Atlas может "научиться выполнять большинство задач за сутки", эти навыки могут быть переданы другим роботам, "подключенным к сети" на этом производстве. Оператор может управлять роботом и совершать операции, в результате повторения которых машина в конечном счете учится выполнять эти задачи самостоятельно.

Система из в совокупности 56 шарниров позволяет ему совершать сложные манипуляции, в том числе вращать "кистью", "руками", "шеей" и другими модулями, в некоторых случаях на 360 градусов. Как заявили в Boston Dynamics, робот способен "двигаться в условиях промышленных производств эффективнее человека". Atlas может поднимать предметы весом до 50 кг, работать при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия. Согласно данным Boston Dynamics, его батарея рассчитана 4 часа работы в спокойных условиях, при исчерпании заряда машина способна отправиться к станции зарядки и самостоятельно произвести смену аккумуляторов.