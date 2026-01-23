В РФ сняли с консервации и продают тягач КЗКТ-7428

В Череповце Вологодской области на одном из популярных агрегаторов на продажу выставлен редкий образец армейской спецтехники - сверхтяжелый седельный тягач КЗКТ-7428. Этот уникальный автомобиль, выпущенный более двадцати лет назад, оценен в 1,9 миллиона рублей.

© Российская Газета

Владелец описывает тягач как полностью готовый к работе и не требующий капитального ремонта. У автомобиля мощный 26-литровый дизельный двигатель ЯМЗ-8401.10, развивающий 525 лошадиных сил, и механическая коробка передач с раздаточной коробкой с понижающим рядом. Максимальная скорость тягача составляет около 60 км/ч, а запас хода превышает 1000 км.

Как отмечает портал "Южный автомобиль", КЗКТ-7428 был одной из последних моделей Курганского завода колесных тягачей, который прекратил свое существование в 2011 году. Этот тягач предназначался для перевозки сверхтяжелых прицепов и полуприцепов массой до 100 тонн и более, включая работу в условиях бездорожья.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ продают редкий внедорожник ГАЗ "Тигр".