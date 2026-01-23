В лесах Миссисипи обнаружено кладбище раритетных Chevrolet Camaro

В США обнаружили кладбище масл-каров 60-х годов, ржавеющих под открытым небом. В американском штате Миссисипи на частной территории коллекционера по имени Шун обнаружено настоящее кладбище классических масл-каров. Об этом сообщает автор YouTube-канала Backyard Barn Finds.

© Motor.ru

Среди них около трёх десятков Chevrolet Camaro первого и второго поколений, а также несколько Dodge Challenger и Chevrolet Nova. Большинство машин относятся к «золотой эре» американских маслкаров — 1960-м и 1970-м годам. Состояние многих плачевное: деревья проросли сквозь кузова, а некоторые экземпляры почти полностью скрыты под слоем листвы.

Владелец признался, что не имеет возможности восстановить всю коллекцию, и готов с ней расстаться. Контакты для связи оставлены в описании к видео.

В 2025 году, в штате Колорадо была найдена свалка, где среди прочего ржавели несколько советских микролитражек «Ока», завезённых в США в рамках неудавшегося коммерческого проекта.

Ранее сообщалось, что уникальный ЛуАЗ-969М «Ивашка» выставлен на продажу в Самаре.