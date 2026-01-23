Беспилотные автомобили допустят на дороги России в 2028 году

В 2028 году на российские дороги будут допущены беспилотные автомобили. Об этом в пятницу, 23 января, сообщает Минтранс РФ.

Ведомство разместило на общественное обсуждение проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который позволит перейти от экспериментов к полноценной эксплуатации.

В проекте закона, как уточнили в Минтрансе, закрепляется распределение ответственности между изготовителем ВАТС, разработчиком автоматизированной системы вождения, владельцем или эксплуатантом, авторизованным сервисным центром и оператором дистанционной поддержки. Документ также устанавливает требования к операторскому контролю, порядок допуска на дороги общего пользования и механизм онлайн-мониторинга.

Ведомство подчеркнуло, что закон повысит безопасность: планируется ввести обязательный государственный учет, контроль технического состояния автомобилей, защиту от вмешательства в работу систем и страхование. Кроме того, закон определяет полномочия госорганов и закрепляет ответственность всех участников процесса, передает сайт Минтранса.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что спустя 20 лет ручное управление автомобилем станет экзотикой, как поездки верхом.