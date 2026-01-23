Интерес прошел: цены на Chevrolet Corvette резко идут вниз
Еще несколько лет назад за право обладать легендарным спорткаром Chevrolet Corvette Z06 боролись сотни автолюбителей. Энтузиасты были готовы переплачивать, лишь бы стать его обладателями. Однако ситуация кардинально изменилась: даже автосалоны с трудом находят покупателей, несмотря на весьма заманчивые цены.
Так, один из дилеров в США попытался реализовать "Корвет" через аукцион. Автомобиль был в отличном состоянии, с минимальным пробегом и внушительным набором опций. Но итог торгов оказался неожиданным: самое высокое предложение оказалось более чем на 40 тысяч долларов ниже рекомендованной цены. Дилер решил не продавать машину с таким дисконтом, и Corvette остался без владельца.
Ситуация выглядит весьма противоречивой. Еще недавно за подобными автомобилями велась настоящая охота, а сегодня интерес к ним резко угас. Причины могут быть абсолютно разные: перенасыщение рынка, появление новых конкурентов или изменение вкусов потребителей. Однако факт остается фактом - даже самые востребованные версии Corvette рискуют потерять свою привлекательность.
Зарубежные аналитики полагают, что неудачи на международных аукционах - это только начало. В ближайшие годы спрос на премиальные автомобили может продолжить снижаться. Покупатели становятся более рациональными, а рынок - менее прибыльным.
