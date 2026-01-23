Huanghai может представить в России бюджетный пикап с внешностью Amarok

В 2026 году марка Huanghai представит в России в 2026 году пикап под названием N2, который окажется намного дешевле модели N7, сообщают сайт "Китайские автомобили" со ссылкой на представителя марки "Хуанхай".

Huanghai N2 - полноразмерный пикап с габаритами 5560 x 1925 x 1860 мм и колесной базой 3405 мм.

Он оснащен турбомотором 2,4 литра (205 л. с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Также пикап комплектуется системой постоянного полного привода по схеме part-time.

Грузоподъемность модели - до тонны.

Дата начала продаж и цены Huanghai N2 не уточняются. Уже представленный на российском рынке Huanghai N7 стоит от 4 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что по итогам 2025 года продажи новых пикапов в России сократились на 25%.