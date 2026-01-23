В РФ продают Bajaj Qute с расходом 2,7 литра

Ранее в Россию из Индии ограниченно поставлялись "автомобили" Bajaj, и Qute был одной из моделей. Единственный на всю РФ экземпляр в отличном состоянии продают за 410 000 рублей.

Почему "автомобиль" мы написали в кавычках: Qute - квадрицикл, категория L7. Для управления нужны права категории "А" или "В".

"Мне в Туле выдали СТС на категорию "А" и один мотоциклетный госномер, - говорит владелец. - В ГАИ г. Москвы ставят на "В" с выдачей двух госномеров, в особых отметках ПТС категория "В1" и "В".

Конструкция - трубчатый каркас, двери, капот и крыша изготовлены из пластика.

Машина приводится в движение мотоциклетными двигателем KTM объемом 220 куб. см и мощностью 13 л.с. и механической секвенталкой. Расход топлива - 2,7 литра бензина на 100 км.

Со слов владельца, вся техника функционирует "безупречно".

Также он отметил, что проблем с запчастями нет - все есть в наличии у официального дилера Bajaj.