Правительство внесло в ГД предложение о задержании авто без лишних протоколов

Оформить отстранение от управления машиной нетрезвого водителя, а также задержание его автомобиля станет проще и быстрее. Решено сократить количество документов для оформления таких случаев. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях в Госдуму внесло правительство.

В чем были сложности и зачем понадобились такие поправки? Дело в том, что сейчас, чтобы привлечь водителя к ответственности за то, что он сел за руль в нетрезвом виде, требуется составить огромное количество бумаг.

Давайте считать. После того как у инспектора возникли подозрения, что водитель не совсем трезв, оформляется протокол отстранения от управления транспортным средством. Это раз.

Потом проводится процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, когда надо подышать в алкотестер инспектора. Причем процедура проводится под видеозапись или в присутствии двух понятых. Затем составляется акт об этом освидетельствовании. Это два.

Если показания прибора были нулевыми, но у инспектора остаются подозрения, водителя направляют на медицинское освидетельствование. Если водитель не согласен с показаниями прибора, он также направляется к врачам. Такое направление тоже оформляется отдельным протоколом в присутствии понятых или под видеозапись. Это три.

Если нарколог подтвердит положительный результат теста на алкогольное опьянение, оформляется уже протокол за совершение правонарушения. Это четыре.

Также оформляется протокол о задержании транспортного средства. Это пять. А еще требуется рапорт инспектора - такой же процессуальный документ и такое же доказательство в деле, как все эти акты и протоколы. Итого - шесть.

Шесть документов на оформление одного правонарушения. Казалось бы, а что тут такого, если, как говорится в пояснительной записке к проекту, на оформление каждого уходит пять минут? Но не всегда так. Ведь оформлению каждой бумаги предшествует опрос, некие процессуальные действия. Это только для чистого оформления бумаг требуется полчаса. А весь процесс оформления может занять и несколько часов. А между тем, на дорогах стоят люди, которые ожидают по те же несколько часов приезда инспектора для оформления ДТП. Сколько времени теряет инспектор на такой бумажной работе?

Кроме того, все эти протоколы и акты печатаются на бланках в типографии. И это документы строгой отчетности. Сколько стоит такое оформление лишних бумаг на дороге? Отменить лишние документы МВД предлагало давно. Но вот наконец законопроект, который это обеспечит, внесен в Госдуму.

Тем более, что все эти документы - однотипные. В каждом из них фамилия, имя, отчество, место жительства нарушителя, номер, марка, модель машины, место и время выявления нарушения. Причины привлечения к освидетельствованию. И даже личные пояснения водителя. Так зачем лишние протоколы?

В акте освидетельствования на алкогольное опьянение можно поставить галочку в графе "отстранен от управления". В протоколе о правонарушении это тоже можно указать. А также добавить, что машина задержана. Уже выходит минус две бумаги.

Адвокат Сергей Радько считает, что документы дублируют друг друга. Нет никаких проблем, чтобы те или иные процессуальные действия были зафиксированы в других документах. На автомобилистах такое упрощение никак не скажется, поскольку даже сейчас мало кто из них знает, как должно правильно, в соответствии с административным порядком проводиться такое оформление.

Уточним, что речь не идет о полном отказе от протоколов отстранения от права управления и протоколов о задержании машин. Они останутся. В тех случаях, когда их необходимо оформлять при выявлении иных правонарушений. Например, водитель за рулем без свидетельства о регистрации транспортного средства. За это у нас предусмотрено задержание машины. Либо машина стоит в неположенном для остановки месте. Либо водитель - с поддельными правами. Но с помощью таких поправок сократится время оформления нетрезвых водителей, а также тех, кто изначально не имеет права управления или лишен его. А у инспекторов появится больше времени для другой работы.