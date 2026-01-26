Новый пикап Foton Tunland G9 появится на российском рынке в феврале 2026 года. Согласно информации, указанной на официальном сайте компании, старт продаж намечен на 11 февраля. G9 дополнит модельную линейку пикапов Foton на российском рынке, в которую сегодня входят Tunland G7, Tunland V7 и Tunland V9.

Foton Tunland G9 — это полноразмерный пикап длиной 5,34 метра при колесной базе 3,4 метра, дорожный просвет составляет 210 миллиметров.

Спереди у Tunland G9 независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — рессорная с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Объем топливного бака — 76 литров. В движение пикап приводит турбодизель объемом 2,0 литра и мощностью 162 лошадиные силы, который работает в тандеме с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Технические характеристики новинки для российского рынка пока не раскрываются. Цена тоже не объявлена.

