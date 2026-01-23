Уникальное кладбище Chevrolet Camaro обнаружили в США

В самом сердце штата Миссисипи скрывается настоящая автомобильная сокровищница, о которой знает лишь узкий круг людей. Коллекционер по имени Шун владеет обширной коллекцией маслкаров середины прошлого века, но большинство из них находятся в плачевном состоянии и разбросаны по обширной территории.

Автор YouTube-канала Backyard Barn Finds случайно наткнулся на настоящее кладбище машин, где гниют десятки Chevrolet Camaro, несколько Dodge Challenger и Chevrolet Nova.

По словам Шуна, большая часть его коллекции относится к периоду 1960-х и 1970-х годов, когда американские маслкары были на пике своей популярности. Он хранит Camaro первого и второго поколений в разном состоянии - от тех, что еще подлежат восстановлению, до тех, от которых остались лишь ржавые панели.

За годы, проведенные в лесу, деревья проросли сквозь моторные отсеки, а ветви разрушили крыши и салоны. Некоторые экземпляры едва различимы под слоем опавшей листвы, а к другим уже невозможно подобраться без специального оборудования.

Шун признался, что больше не может ухаживать за своей коллекцией. У него нет ни времени, ни ресурсов на то, чтобы реставрировать автомобили. Он готов расстаться со своей бесценной коллекцией, но пока не решил, как это сделать.

Цена коллекции не разглашается, но автор ролика оставил контактные данные владельца. Возможно, кто-то сможет приобрести эти уникальные машины и подарить им новую жизнь.

