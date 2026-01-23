Проверку не прошел: предсерийный Hyundai Santa Fe сгорел во время испытаний

Неприятный инцидент произошел с одним из прототипов нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe. Автомобиль, который готовится к рестайлингу, был полностью уничтожен в результате серьезного пожара.

© Российская Газета

По информации издания News1.kr, возгорание началось на скоростной магистрали в Ульсане, где проходили испытания. На тушение огня, охватившего подкапотное пространство, ушло около 40 минут. В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники, и к счастью, обошлось без пострадавших. Однако передняя часть автомобиля полностью выгорела.

Пресс-служба Hyundai пока не дала официального комментария о причинах возгорания. Представители местных властей также воздерживаются от поспешных выводов. Одна из версий предполагает, что пожар мог быть связан с испытаниями новой силовой установки, которую компания рассматривает для расширения моторной гаммы Santa Fe.

