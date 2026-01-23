Китайский автопром грозит захватить Европу: итоги 2025 года

Китайские автомобильные бренды продолжают усиливать позиции в Европе, постепенно переходя из статуса нишевых игроков в заметную часть рынка. По итогам 2025 года совокупные продажи автомобилей китайского происхождения в странах Европейского союза и Великобритании достигли 810,9 тысячи единиц, что почти вдвое - на 99% - превышает показатель 2024 года. Доля китайских марок на европейском рынке выросла до 6,1%.

Ключевым символическим рубежом стал декабрь: в последний месяц года продажи китайских автомобилей впервые превысили 100 тысяч машин, а их рыночная доля достигла 10% от общего объема реализации. Это свидетельствует о переходе экспансии из фазы постепенного проникновения к устойчивому росту.

Крупнейшим китайским автопроизводителем в Европе по итогам года осталась группа SAIC, в которую входит бренд MG. Он расположился на 16-м месте в общем зачете, опередив такие марки, как Cupra, Nissan и Fiat.

Вторую позицию среди китайских компаний и 22-е место в общем рейтинге занял BYD, обогнав Suzuki, Mini и Mazda.

Третье место среди китайских автоконцернов - за Chery Group. Бренды Omoda и Jaecoo впервые вошли в топ-35 европейского рынка, что стало одним из наиболее заметных прорывов года.

Четвертую позицию заняла Geely, однако основная часть ее продаж пришлась на Volvo: из почти 401 тысячи реализованных автомобилей 332,2 тысячи составили машины шведского бренда.

Всего в Европе в 2025 году было продано 13,3 миллиона новых автомобилей - на 300 тысяч больше, чем годом ранее.

На фоне стагнации традиционных автоконцернов рост китайских производителей выглядит особенно контрастно. Их успех во многом объясняется сочетанием конкурентной цены, активного продвижения электромобилей и гибридов, а также гибкой адаптацией модельных линеек под требования европейских рынков.

Если текущая динамика сохранится, в ближайшие годы китайские бренды могут окончательно закрепиться в Европе не только как альтернатива, но и как системный фактор, влияющий на структуру и ценовой баланс автомобильного рынка региона.