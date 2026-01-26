Крутой инжиниринг и немного магии: первый Singer DLS Turbo получил имя «Колдун»

Американская компания Singer Vehicle Design начала мелкосерийное производство рестомода DLS Turbo на базе Porsche 911 поколения 964 и показала первый клиентский экземпляр, получивший имя Sorcerer, что в переводе с английского на русский означает «Колдун» (альтернативные варианты перевода — волшебник, чародей, маг, шаман).

© Колеса.ру

Премьера Singer DLS Turbo состоялась ещё летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде, но поскольку портфель заказов Singer Vehicle Design всегда полон, а изготовление каждой машины — это длительный и трудоёмкий процесс, то лишь вчера компания продемонстрировала первый клиентский экземпляр, наречённый именем Sorcerer и окрашенный в градиентный синий цвет Fantasia Blue (передок светлее, чем корма).

Singer Vehicle Design

Сразу донесём до читателя просьбу пресс-службы Singer Vehicle Design и назовём полное, правильное с точки зрения производителя имя модели: ﻿Porsche 911 Reimagined by Singer — DLS Turbo﻿. Для СМИ, правда, оно слишком громоздкое, поэтому мы, как и наши коллеги из других изданий, будем назвать этот спорткар проще — Singer DLS Turbo. Полное имя указывает на то, что в основе модели лежит оригинальный классический Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год.

Singer Vehicle Design

От донорской машины Singer Vehicle Design берёт в работу только остов кузова и блок цилиндров двигателя, а всё остальное в Singer DLS Turbo совершенно новое. Остов кузова тщательно реставрируется и усиливается, практически все наружные панели изготовлены из углепластика. Владелец экземпляра Sorcerer выбрал агрессивный, ориентированный на трек вариант аэродинамического обвеса, а в качестве альтернативы компания предлагает более лаконичный дорожный вариант обвеса — в теории любой заказчик Singer DLS Turbo может купить оба варианта и монтировать их самостоятельно в гараже. Оба варианта обвеса стилизованы под звезду гонок на выносливость из 1970-х — Porsche 934/5, но трековый вариант точнее передаёт облик исторического прототипа.

Салон у Singer DLS Turbo Sorcerer строго двухместный: за лёгкими ковшеобразными креслами водителя и единственного пассажира находятся крестообразная трубчатая силовая распорка и багажная полка. Основной материал отделки — натуральная кожа серого цвета Pebble Grey, центральные алькантаровые вставки в креслах окрашены в такой же цвета, а вот окантовка выполнена в цвете шампанского. Новая передняя панель дотошно воспроизводит эстетику классических Porsche 911, но изготовлена из лёгких современных материалов. Экземпляр по имени Sorcerer сохранил аналоговый щиток приборов, хотя Singer Vehicle Design предлагает в качестве альтернативы электронное табло в гоночном стиле.

Блок цилиндров оппозитной «шестёрки» с воздушным охлаждением модифицирован, рабочий объём доведён до 3,8 л, установлены новые головки с водяным охлаждением и четырьмя клапанами на цилиндр. Новая система охлаждения снабжена электрическим вентилятором. Новый выпускной коллектор изготовлен из инконеля и титана, патрубки выведены в бок через вырезы в задних крыльях, чтобы не ограничивать «размах» заднего диффузора. Благодаря двум турбокомпрессорам с изменяемой геометрией двигатель Singer DLS Turbo выдаёт более 700 л.с. и 750 Нм, максимальная частота вращения коленвала превышает 9000 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП. Динамические характеристики по-прежнему не разглашаются.

Колеса.ру

Подвеска у рестомода совершенно новая, спроектированная по гоночным канонам, спереди установлены двойные поперечные рычаги. Лёгкие кованые колёса из магниевого сплава (19-дюймовые спереди, 20-дюймовые сзади) с центральной гайкой крепления окрашены в цвет шампанского, за их ажурными спицами прячутся мощные карбон-керамические тормоза с моноблочными суппортами. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2.

Колеса.ру

Цену своих рестомодов компания Singer Vehicle Design не разглашает — ясно только, что она очень высокая и сильно зависит от индивидуальных пожеланий клиента.

Добавим, что в прошлом году компания Singer Vehicle Design представила новый вариант рестомода с атмосферным мотором — Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer.