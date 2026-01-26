BYD выиграл дело о клевете и отсудил у блогера 22 млн рублей

Компания BYD одержала победу в судебном разбирательстве против блогера Яо Вэйцяна, который распространил ложную информацию о расходе топлива внедорожника Denza B5. Суд постановил, что блогер должен выплатить компенсацию в размере 2,01 миллиона юаней (примерно 22 000 000 рублей) за клевету.

Ранее Яо Вэйцян заявил в своем аккаунте в Douyin, что автомобиль потребляет 18 литров топлива на 100 километров в обычных условиях вождения. Однако, как выяснилось, блогер нарушил правила дорожного движения во время съемок видео. Полиция проанализировала данные автомобиля и установила, что Яо Вэйцян часто ехал со скоростью выше 140 км/ч, что привело к значительному увеличению расхода топлива.

BYD подала в суд на блогера, требуя публичных извинений и компенсации в размере 5 миллионов юаней (около 54 млн рублей). В результате суд первой инстанции удовлетворил иск частично, обязав Вэйцяна выплатить 2,01 миллиона юаней.

По данным CarNewsChina, представители компании выразили удовлетворение решением суда, подчеркнув, что бренд продолжит защищать свои законные права и интересы от любых форм клеветы и противоправных действий.

