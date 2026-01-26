Количество ДТП в России стремительно снижается

Интересная ситуация наблюдается с авариями на российских дорогах. Число ДТП стремительно сокращается. Окончательные статистические итоги за прошлый год еще не подведены, но, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), в 2025 году зафиксировано рекордное снижение частотности ДТП в стране. Причем снижение этой частотности отмечается на протяжении последних лет по полисам ОСАГО.

© Российская Газета

Частотность - это отношение количества заявлений ДТП к общему количеству полисов ОСАГО (без учета краткосрочных). Так, в 2022 году этот показатель снизился до 5,52%, в 2023-м - до 5,01%, в 2024-м - до 4,92%. И до 4,57% в 2025 году.

При этом количество проданных полисов ОСАГО в прошлом году также продемонстрировало рекорд и составило 44,969 миллиона штук против 43,679 миллиона годом ранее. А количество заявлений о наступлении страхового случая в прошлом году составило 2,057 миллиона против 2,148 миллиона.

Госавтоинспекция еще не подвела итоги прошлого года. Но за 11 месяцев прошлого года количество аварий с пострадавшими сократилось на 2,9% до 117 177 ДТП. Но ГИБДД считает только аварии с пострадавшими, а страховщики - все, за которые надо платить. Получается, что за прошлый год снизилось не только число аварий с пострадавшими, но и количество аварий, в которых ущерб причинен только "железу". И это при том, что выросло количество проданных полисов ОСАГО.

Примечательно, что за 11 месяцев прошлого года выросло и количество аварий, оформленных по Европротоколу, то есть без участия ГИБДД. Это 761,7 тысячи заявлений. Их доля от общего числа заявлений по ОСАГО составила 41%. Она увеличилась на 1,5 пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вероятно, граждане не только стали реже попадать в ДТП, но и чаще оформлять происшествия по Европротоколу.