Серийное производство имиджевого суперкара Toyota GR GT стартует в 2027 году

© За рулем

Toyota представила имиджевую модель – настоящий суперкар GR GT. Инженеры и испытатели, которые делали предыдущее аналогичное купе Lexus LFA, тоже были ­привлечены к работе.

Впервые в истории Тойоты серийная машина получила полностью алюминиевый каркас кузова. Часть внешних кузовных панелей изготовлена из углепластика. В результате купе длиной 4820 мм весит сравнительно немного, около 1750 кг.

Утверждают, что над финальным дизайном начали работать лишь после того, как «черновой» кузов продули в аэродинамической трубе и сформировали идеальную форму силуэта.

Кокпит двухместный, сиденья установлены максимально низко. Эргономика проработана как для гражданской эксплуатации, так и с точки зрения гоночных режимов. Поэтому излишне «сенсорным» интерьер не стал.

Двигатель установлен спереди в пределах колесной базы, коробка передач отнесена к задней оси. Развесовка – 45:55 в пользу кормы. Четырехлитровая «восьмерка» с двойным наддувом выдает «не менее 650 л. с. (точные характеристики еще не объявлены). У нее система смазки с сухим картером, а турбокомпрессоры расположены в развале блока. Toyota GR GT сможет разгоняться до 320 км/ч.

Суперкар сделали гибридным. Восьмиступенчатый автомат дополнен мотор-генератором. Вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление. Есть механический самоблокирующийся ­дифференциал.

Подвеска всех колес двухрычажная. Шины Michelin Pilot Sport Cup 2 доводили специально для этой модели.

Серийное производство Тойоты GR GT должны начать в 2027 году.