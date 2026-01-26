Toyota представила мощную технологичную новинку
Серийное производство имиджевого суперкара Toyota GR GT стартует в 2027 году
Toyota представила имиджевую модель – настоящий суперкар GR GT. Инженеры и испытатели, которые делали предыдущее аналогичное купе Lexus LFA, тоже были привлечены к работе.
Впервые в истории Тойоты серийная машина получила полностью алюминиевый каркас кузова. Часть внешних кузовных панелей изготовлена из углепластика. В результате купе длиной 4820 мм весит сравнительно немного, около 1750 кг.
Утверждают, что над финальным дизайном начали работать лишь после того, как «черновой» кузов продули в аэродинамической трубе и сформировали идеальную форму силуэта.
Кокпит двухместный, сиденья установлены максимально низко. Эргономика проработана как для гражданской эксплуатации, так и с точки зрения гоночных режимов. Поэтому излишне «сенсорным» интерьер не стал.
Двигатель установлен спереди в пределах колесной базы, коробка передач отнесена к задней оси. Развесовка – 45:55 в пользу кормы. Четырехлитровая «восьмерка» с двойным наддувом выдает «не менее 650 л. с. (точные характеристики еще не объявлены). У нее система смазки с сухим картером, а турбокомпрессоры расположены в развале блока. Toyota GR GT сможет разгоняться до 320 км/ч.
Суперкар сделали гибридным. Восьмиступенчатый автомат дополнен мотор-генератором. Вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление. Есть механический самоблокирующийся дифференциал.
Подвеска всех колес двухрычажная. Шины Michelin Pilot Sport Cup 2 доводили специально для этой модели.
Серийное производство Тойоты GR GT должны начать в 2027 году.