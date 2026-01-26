Great Wall Motor начала испытания внедорожника Tank 300 Hooke Edition

© За рулем

Компания Great Wall Motor вывела на финальные испытания новую версию внедорожника – Tank 300 Hooke Edition. Машину проверяют на зимних испытаниях в районах Внутренней Монголии, где она сталкивается с настоящими холодами и снежными условиями.

Главная новинка этой версии – полностью переработанная ходовая часть. Вместо независимой передней подвески инженеры установили неразрезной мост, что заметно улучшает проходимость и надёжность на сложной местности. По сути, такой ход делает китайский внедорожник ближе к российским классическим моделям УАЗ.

Чтобы разместить более мощный мотор, а ещё усилить комфорт, капот стал длиннее, а колесная база увеличилась. Короткие свесы при этом позволили сохранить выдающийся угол въезда – целых 45 градусов, что для таких машин весьма внушительно.

Под капотом Tank 300 Hooke Edition будут доступны два варианта двигателей. Первый – дизельный агрегат объёмом 2,4 литра с мощностью 186 сил, а второй – бензиновый V6 на три литра с 354 лошадиными силами. Оба мотора сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с возможностью подключения.

Старт продаж экстремального Tank 300 в Китае намечен на первую половину 2026 года. Однако пока неизвестно, появится ли эта версия на международных рынках и составит ли конкуренцию таким внедорожникам, как Jeep Wrangler Rubicon.