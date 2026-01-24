Американцы вложили в старый Land Rover стоимость суперкара

В США построен Land Rover Defender по цене суперкара. В тюнинг старого внедорожника заказчики вложили $ 393 тыс. — на эту сумму в США можно приобрести новый, хорошо оснащенный Lamborghini, McLaren, Ferrari или Aston Martin. При этом под капотом столь дорогого Defender сохранился родной дизель.

© Motor.ru

Тюнинг-компания Helderburg из Арканзаса на доработку пятидверного внедорожника потратила 3 тыс. часов. Заказчики пожелали получить на выходе идеальный Defender без компромиссов и не пожалели на это средств.

Автомобиль получил кожаную обивку интерьера, современную медиасистему с Apple CarPlay, оригинальный передний бампер с лебедкой и мягкий верх. При этом более мощный двигатель под капот внедорожника интегрировать не стали: у него сохранился рядный 6-цилиндровый дизель 2.8.

При этом мотор был перестроен и незначительно модернизирован. Он получил новый блок цилиндров и более эффективный радиатор.

Также на Defender установили более мощные тормоза. Среди прочих элементов тюнинга — мощные подножки и новые колесные диски с внедорожными шинами, а также рулевое колесо с деревянным ободом.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops