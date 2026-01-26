Новогодние праздники  стали кошмаром страховщиков

Новогодние праздники часто приводят к росту числа страховых случаев, и начало 2026 года не стало исключением, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал РИА Новости вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, в праздничные дни отмечаются повышенный риск аварий, повреждений автомобилей и серьезных бытовых происшествий. Одними из крупнейших страховых случаев этого периода стали пожар в загородном доме, убытки от которого достигли 9,5 млн рублей, и ДТП с внедорожником BMW X5, ущерб от которого превысил 5 млн рублей.

Также Демидов упомянул многочисленные дорожные происшествия, значительная часть которых произошла из-за сложной обстановки на дорогах: густого трафика, ограниченной видимости и погодных условий вроде гололеда и снегопадов. Частично виновником повышенной аварийности он назвал усталость водителей, чьи длительные поездки и возвращение домой ночью снижают концентрацию внимания.

Отдельно Демидов отметил случай с русской туристкой, пострадавшей в Индонезии. Ее травма потребовала медицинской эвакуации в Москву, что обойдется страховщикам примерно в 600 тысяч рублей.

Таким образом, новогодние праздники традиционно характеризуются повышенным риском возникновения страховых случаев, подчеркивая необходимость особой осторожности и внимательности на дорогах и за границей.