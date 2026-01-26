Volkswagen представил седан Lavida 2026 года от 940 тыс. рублей

Volkswagen представил в Китае седан Lavida 2026 года с ценами от 940 тыс. рублей

© За рулем

Volkswagen запустил в продажу новую версию седана Lavida 2026 года, которая получила обновлённый набор опций и весьма привлекательную цену. Новинку можно приобрести примерно за 83 800 юаней (около 940 тысяч рублей), хотя официально стоимость начинается от 120 900 юаней (примерно 1,35 миллиона рублей).

Внешне изменения незаметны, а по размерам автомобиль сравним с моделью Jetta – его длина составляет 4678 мм. Внутри салона установлена цифровая панель приборов с 8-дюймовым экраном и медиасистема с 12-дюймовым дисплеем.

Флагманские версии оснащены системами помощи водителю второго уровня, включая адаптивный круиз-контроль и удержание полосы движения, а также электроприводными и с подогревом креслами.

Машина предлагается с двумя вариантами двигателей. Первый – атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил в связке с классическим 6-ступенчатым автоматом. Второй – турбированный 1,5-литровый TSI на 160 л.с., сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом».