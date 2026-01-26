Создан комплект для переделки пикапа Jeep Gladiator в экспедиционный грузовик

Специалисты компании GR8tops разработали уникальный комплект, позволяющий превратить четырехдверный пикап Jeep Gladiator в двухдверный автомобиль с удлиненной бортовой платформой.

За сумму в 5700 долларов покупатель получает набор из стекловолоконной задней стенки кабины и торцевых заглушек, которые монтируются на переднюю половину штатной кабины. Для установки не требуется вмешательство в раму, трансмиссию или топливную систему, однако заднюю часть кабины придется демонтировать.

Производитель рекомендует использовать для переделки автомобили до 2024 года выпуска, так как они не оснащены боковыми подушками безопасности, что значительно упрощает процесс.

По данным компании, после переделки вес Gladiator 2023 года уменьшился на 415 кг. Это увеличивает грузоподъемность и потенциально улучшает внедорожные характеристики.

Такое преобразование раскрывает потенциал усиленной рамы Gladiator, хотя и заставляет пожертвовать одним из его ключевых преимуществ – просторными задними сиденьями.