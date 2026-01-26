Приостановлено движение грузовиков на границе РФ с Южной Осетией

Снегопад парализовал движение грузовиков на границе РФ с Южной Осетией

Движение через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией приостановлено. Дороги перекрыты из-за сильного снегопада.

Движение в обе стороны на границе России с Южной Осетией на пункте пропуска Нижний Зарамаг приостановлено. Ограничение касается большегрузов.

Как говорится в сообщении ФГКУ «Росгранстрой», движение приостановлено из-за погодных условий.

«В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение приостановлено на участке от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля.

Проезд будет разрешен, когда нормализуются погодные условия, уточнили в «Росгранстрое».

