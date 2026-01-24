Большегрузам разрешили движение по Транскаму

Большегрузному транспорту разрешили движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, которое было закрыто из-за снегопада в горах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 17:30 [мск] 24 января снимается ограничение для большегрузного автотранспорта на проезд по Транскавказской автомагистрали", - сказали в ведомстве.

Транскам был закрыт для большегрузов с 12:30 мск из-за ухудшения погодных условий на магистрали и невозможности обеспечения безопасности проезда транспортных средств. В МЧС сообщали о снегопаде в горах и лавинной опасности, призвав водителей быть осторожными при передвижении по магистрали.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.