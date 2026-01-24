Почти вдвое вырос импорт Volkswagen в Россию

Основными моделями, которые россияне ввозили в страну по каналам альтернативного импорта, стали кроссоверы Tiguan и Teramont. На них пришлось две трети от общего объема поставок новых машин. Ассортимент подержанных более разнообразен.

Всего в 2025 году в Россию ввезли 37,2 тыс. легковых автомобилей Volkswagen, из них 8,6 тыс. единиц пришлось на новые машины. Импорт новых машин скакнул вверх на 120%, подержанных — на 58%. В среднем поставки выросли как раз на 69%.

При этом более 86% новых машин, ввезенных в Россию в 2025-м, мощнее 160 л.с.: с декабря на них действует повышенный утильсбор, делающий импорт во многих случаях нерентабельным.

Среди подержанных Volkswagen, напротив, на машины до 160 л.с. приходится 70% поставок. В лидерах — Golf, Tiguan, Passat, Jetta и Tayron.

