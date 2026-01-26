В продаже появились расконсервированные внедорожники УАЗ 1985 года

На рынке в продаже появились расконсервированные УАЗ 1985 года за 2 млн рублей

Автомобилисты могут стать обладателями 40-летних УАЗ, которые всё это время хранились на специальной консервации. Автомобили имеют первозданный вид и минимальный пробег.

На автомобильном рынке появилось уникальное предложение. На продажу выставили УАЗ-3151 1985 года, которые все это время хранились на специальной консервации.

Как сообщает «Российская газета», речь идёт о партии машин, которые являются предшественниками УАЗ "Хантер".

40-летние УАЗ имеют открытый кузов, который закрывается брезентовым тентом, бензиновый мотор объёмом 2,5 литра мощностью 78 лошадиных сил, механическую коробку передач.

За каждый такой автомобиль продавец просит 2 000 000 рублей. Стоимость сопоставима с ценой нового современного кроссовера среднего класса.

