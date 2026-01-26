Фирма Shelby построила юбилейный Mustang в честь гонки Trans Am

В США вышел юбилейный Shelby Mustang с мотором на 830 сил. Выпуск ограниченной серии автомобиля посвящен 60-летию гонки Trans Am. В 1960-х и 1970-х Trans Am стала ареной жесточайшей битвы американских «пони-каров» — спортивных купе с мощными двигателями V8.

Спецверсия, адресованная любителям трековых гонок, построена на базе купе Shelby GT350. При этом машина получила ряд доработок, позволяющих снизить массу и улучшить ездовые характеристики.

В их числе капот с карбоновым воздухозаборником и аэродинамический обвес из того же материала. Получил автомобиль и регулируемое антикрыло.

Под капотом GT350/TA — мотор V8 5.0 с нагнетателем, развивающий 830 л.с. Двигатель получил оригинальную «прошивку», в паре с ним работает 6-ступенчатая «механика» с короткоходным рычагом.

Также машина получила перенастроенную регулируемую подвеску и усиленные полуоси. Тираж спецсерии будет ограничен 70 экземплярами, цена — от $ 220 тыс.