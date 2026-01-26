Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

© За рулем

Госдума в первом чтении согласовала законопроект, который дает регионам право самостоятельно устанавливать список транспортных средств, допущенных к движению по выделенным полосам для общественного транспорта. Новые полномочия позволят регионам решать, например, можно ли пускать по выделенным полосам туристические или экскурсионные автобусы.

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, доступных для льготного кредитования в наступившем 2026 году. Согласно сообщению ведомства, в списке для машин с двигателем внутреннего сгорания теперь представлены исключительно модели брендов Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 тонн, включая их донастроенные модификации.

Принадлежащий GAC бренд Govy начал сертификацию электрического летательного аппарата Govy AirCab в Китае. Известно, что AirCab предназначен для коротких перелетов на небольшой высоте (около 2 метров) — предполагается использовать такие аппараты на туристических и экскурсионных маршрутах.

Средняя стоимость автомобиля в России в 2026 году может увеличиться на 400 тыс. рублей и достигнет 3,85 млн рублей, сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на конференции организации. В 2025 году средняя цена машины составляла 3,45 млн рублей.

В России власти рассматривают возможность внедрения постоплаты за парковку. Такая мера направлена на снижение числа штрафов для водителей, которые не успевают оплатить парковку вовремя. Об этом говорится в ответе Минтранса РФ на запрос депутатов Госдумы из фракции «Новые люди».