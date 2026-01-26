В Совфеде хотят запретить пьяным кататься на самокатах и велосипедах

Самокатчики не должны ездить по улицам пьяными, на них надо распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"Самое принципиальное правило, которое необходимо закрепить нормативно, - это распространение на пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов ключевых обязанностей, которые десятилетиями несли водители автомобилей", - заявил Шейкин. "Управление любым транспортным средством, способным развивать значительную скорость, в состоянии опьянения - это преступная легкомысленность", - подчеркнул парламентарий. "Пьяный водитель автомобиля - угроза. Пьяный "наездник" на самокате, несущийся по тротуару, - не менее серьезная угроза для окружающих и для себя самого", - заметил он.

Самокатчики должны будут проходить медосвидетельствование, отметил Шейкин. Чтобы не могли безнаказанно отказаться от проверки на опьянение, пояснил он.

Еще одна предлагаемая новация для электросамокатчиков и любителей сегвея, о которой рассказал сенатор РФ, - ответственность при ДТП.