В Совфеде хотят запретить пьяным кататься на самокатах и велосипедах
Самокатчики не должны ездить по улицам пьяными, на них надо распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
"Самое принципиальное правило, которое необходимо закрепить нормативно, - это распространение на пользователей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов ключевых обязанностей, которые десятилетиями несли водители автомобилей", - заявил Шейкин."Управление любым транспортным средством, способным развивать значительную скорость, в состоянии опьянения - это преступная легкомысленность", - подчеркнул парламентарий."Пьяный водитель автомобиля - угроза. Пьяный "наездник" на самокате, несущийся по тротуару, - не менее серьезная угроза для окружающих и для себя самого", - заметил он.
Самокатчики должны будут проходить медосвидетельствование, отметил Шейкин. Чтобы не могли безнаказанно отказаться от проверки на опьянение, пояснил он.
Еще одна предлагаемая новация для электросамокатчиков и любителей сегвея, о которой рассказал сенатор РФ, - ответственность при ДТП.
"Сегодня, спровоцировав ДТП, в котором пострадал пешеход, пользователь средства индивидуальной мобильности может просто скрыться с места происшествия, и правовых механизмов привлечь его к ответственности крайне мало", - обратил внимание Шейкин."Обязанность оставаться на месте и действовать по правилам ПДД уравнивает всех участников инцидента в правах и обязанностях перед законом", - подчеркнул сенатор РФ.