Hyundai превратил минивэн Staria в дом на колесах

Кемпер был представлен на выставке CMT Show. Компания рассматривает возможность серийного производства модели, но окончательное решение пока не принято.

© Motor.ru

Кемпер оборудован выдвижным тентом и электрической подъемной крышей. Внешнее оснащение также включает интегрированную солнечную панель мощностью 520 Вт, способную вырабатывать до 2,6 кВт*ч электроэнергии в день. Эту энергию можно использовать для увеличения запаса хода электромобиля или питания бортовых систем.

Отдельного внимания заслуживает заднее стекло с технологией регулируемой прозрачности (смарт-стекло). Управление всеми системами автодома осуществляется через компактный сенсорный экран. В салоне предусмотрены раскладные сиденья второго и третьего рядов, которые трансформируются в двуспальную кровать, а также компактная кухня. Кухонный блок включает в себя рабочую поверхность, раковину, холодильник объёмом 36 литров и отсеки для хранения вещей.

В задней части жилого модуля расположен выдвижной столик, а душевая кабина вынесена наружу. Доступ к этим элементам блокируется при открытии задней двери автомобиля.

Hyundai Staria Camper оснащается электродвигателем мощностью 218 л.с., установленным на передней оси. Силовая установка питается от тяговой батареи ёмкостью 84 кВт*ч. По данным производителя, запас хода электрического кемпера на одном заряде составляет до 400 километров.