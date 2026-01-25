Гендиректор Volkswagen заявил об отказе от строительства завода Audi в США

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) сможет реализовать планы по строительству завода Audi в США только в том случае, если американский президент Дональд Трамп снизит пошлины.

Об этом заявил гендиректор концерна, которому принадлежит Audi, Оливер Блуме в интервью газете Handelsblatt.

«При неизменном бремени пошлин финансирование крупных дополнительных инвестиций невозможно. Нам необходимы краткосрочное снижение затрат и надежные долгосрочные рамочные условия», — сообщил Блуме.

По словам Блуме, Audi рассматривает возможность возведения завода в США, начиная с 2023 года. В качестве причины строительства ранее назывались государственные субсидии в США, которые делают перспективу возведения завода экономически выгодной. Однако в настоящее время правительство Трампа оказывает давление на европейских автопроизводителей через введение пошлин. Это создало для Volkswagen Group финансовые трудности, составляющие 2,1 млрд евро за первые девять месяцев 2025 года, отметил гендиректор концерна.

До этого стало известно, что Porsche решила выпускать танки из-за убытков. Менеджеры компании заявили о необходимости экономии и нового направления бизнеса, связанного с оборонными проектами.