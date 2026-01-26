Штраф за превышение скорости беспилотного авто получит его владелец

Каждую беспилотную машину необходимо поставить на учет, застраховать и оборудовать системой регистрации данных. Если самодвижущаяся машина выехала на газон или превысила скорость, то ответственность за это будет нести владелец. При возникновении неисправностей на дороге такой автомобиль должен остановиться, совершив «маневр минимального риска». Это следует из проекта закона Минтранса, опубликованного 21 января на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как автономный транспорт будет ездить по общим дорогам, выяснила «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Обозначить машину

На российских дорогах уже можно встретить беспилотные грузовики, такси и трамваи с разной степенью автономности. Пока они участвуют в эксперименте и подчиняются временным правилам. Экспериментально-правовой режим позволяет автономному транспорту отступать от правил дорожного движения, которые требуют, чтобы машиной управлял водитель.

Но чтобы сделать целиком легальным движение беспилотных машин и разрешить им выезжать на трассы, нужен отдельный закон. В подготовленном Минтрансом документе впервые подробно изложили условия передвижения беспилотных автомобилей по дорогам. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Согласно документу, за перемещение по дорогам автономных машин будут отвечать производители, владельцы, пользователи высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), разработчики ПО и операторы дистанционной поддержки. Каждая беспилотная машина обязана стоять на учете, быть застрахована и оборудована системой регистрации данных.

При движении по дороге ВАТС должен быть идентифицирован, но как именно — определит кабмин. Сейчас на такие автомобили вешают треугольный знак «А». Также закон предусматривает создание зон, где запрещено движение беспилотных авто.

Ответственность на владельце

Если самодвижущаяся машина превысила скорость, выехала на газон или совершила иное подобное нарушение, то ответственность за это понесет владелец машины. Его же накажут за ДТП, принесшее ущерб имуществу или здоровью, если выяснится, что причиной стало невыполнение правил по эксплуатации ТС или незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Однако при несвоевременном обновлении программного обеспечения ответственность понесет сервисный центр, а не хозяин.

В Минтрансе уточняют, что документ касается не только автоматизированных машин, но и трамваев. Такой проект работает в Москве, где трамвай без машиниста уже возит пассажиров в Строгино. В столице планируют перевести в автономный режим 75 процентов трамвайного парка уже к 2030 году. Кабмин также планирует разработать особенности доставки грузов и перевозок с помощью беспилотных машин.

В ведомстве уже подсчитали экономический эффект: 100 автономных авто позволят экономить на зарплате водителей ежегодно около 16 миллионов рублей каждый год. В целом законодатели рассчитывают, что к 2030 году на дорогах будет ездить уже 1700 ВАТС, а к 2050 году беспилотными будут 50 процентов транспортных средств в стране.

Уже не фантастика

Универсального ответа на вопрос об ответственности в ДТП с беспилотным автомобилем пока еще нет, заявил ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, пока законодательство исходит из принципа, что виноват всегда водитель, держащий руль. При этом в случае с высокоавтоматизированными транспортными средствами эта схема перестает работать.

«Тут нужно шире смотреть на эту тему, поскольку непосредственно водителя за рулем нет. По какой причине произошло ДТП — если неисправность, то понятно, что это вопрос к производителю и к сервису. Если это непосредственно ошибся человек, который им управлял — вопрос к человеку, который управлял. Здесь нет простого одного ответа», — полагает депутат.

Ответственность владельца или эксплуатирующей организации за ряд нарушений ПДД беспилотным авто вполне логична, считает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, в дальнейшем на практике будет понятно, насколько это окажется справедливым и будет ли соответствовать ожиданиям рынка.

Автоэксперт напомнил, что в России пока нет отечественных беспилотных автомобилей, которые могут в обычном и коммерческом режимах ездить по дорогам. Чтобы такие технологии развивали, необходимо чтобы законодательство шло впереди.