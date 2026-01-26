Новую Lada Niva сняли с хранения спустя 40 лет

В Грозном в продаже появилась новая 40-летняя Lada Niva, удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов. За автомобиль планируют выручить почти 1,9 млн рублей.

© Российская Газета

Автомобиль сошел с конвейера в белом цвете, однако даже несмотря на особое хранение, теперь кузов отдает желтизной. Типичная история для возрастных белых автомобилей или музыкальных инструментов.

"Нива", согласно документам, выпущена в апреле 1987 года. С тех пор на машине наездили 9 тысяч километров.

Внедорожник находится в идеальном состоянии как внешне, так и в салоне. Отмечается, что машина полностью "в заводе", включая колеса и запаску, и комплектна: есть набор ключей, книжка с гарантийным талоном, аптечка.

Под капотом - двигатель 1,6 литра мощностью 80 л.с. от "классики", поэтому модель имеет шильдик "Нива 1600".

Стоимость "капсулы времени" - 1 855 000 рублей.