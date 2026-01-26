В 2025 году россияне покупали авто с пробегом в возрасте от 10 до 15 лет

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в период с января по декабрь 2025 года наибольшим спросом на российском вторичном рынке пользовались автомобили с пробегом в возрасте от 10 до 15 лет.

На эту категорию пришлось 32% от общего объема сделок.

Второе место заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет - их доля составила 29%. При этом по итогам 2025 года заметно вырос интерес к более "молодым" автомобилям: доля машин возрастом до 5 лет увеличилась почти вдвое по сравнению с 2024 годом и достигла 19%, тогда как годом ранее она лишь немного превышала 10%.

Рост спроса на автомобили с небольшим сроком эксплуатации связан сразу с несколькими факторами: постепенной адаптацией рынка к новым ценовым условиям, развитием программ автокредитования на вторичном рынке, а также желанием покупателей снизить долгосрочные риски владения автомобилем.

По брендам структура спроса в 2025 году осталась традиционной. Лидером вторичного рынка стала Lada - на долю отечественного бренда пришлось 14% всех продаж. Следом расположились корейские марки Kia и Hyundai с долями 11% и 10% соответственно. Самыми востребованными моделями на рынке автомобилей с пробегом стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Финансовые параметры сделок в течение года оставались относительно стабильными. Средняя сумма выданного автокредита в 2025 году составила 1,2 млн рублей и существенно не менялась в течение года. Средняя процентная ставка по кредиту находилась на уровне 23% годовых при среднем сроке кредитования около шести лет.

Отдельное влияние на структуру спроса оказали регуляторные изменения, включая рост утилизационного сбора. Повышение утильсбора в первую очередь отразилось на стоимости новых автомобилей, что дополнительно поддержало интерес покупателей к вторичному рынку, особенно в сегменте автомобилей возрастом до 10 лет. Для части потребителей покупка подержанного автомобиля стала более рациональной альтернативой новому, с учётом общей стоимости владения.

Комментарий Pango Cars:

2025 год стал для рынка автомобилей с пробегом периодом структурных изменений. С одной стороны, сохраняется высокий спрос на автомобили старших возрастных категорий как наиболее доступные по цене. С другой - мы видим устойчивый рост интереса к более "молодым" автомобилям, что говорит о постепенном восстановлении покупательской уверенности и формировании нового баланса между ценой, качеством и сроком владения.

С точки зрения предпочтений по типу кузова значительных изменений в 2025 году не произошло. Пятидверные внедорожники и кроссоверы сохранили лидерство с долей 39%, седаны заняли 32%, а хэтчбеки - 19%. При этом сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает укреплять позиции за счёт универсальности, высокого остаточного спроса и лучшей ликвидности на вторичном рынке, что делает такие автомобили особенно привлекательными для покупателей в условиях экономической неопределённости.