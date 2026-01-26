E-Vitara: чем хорош первый электромобиль Suzuki?

Продажи электрического кроссовера Suzuki Vitara запланированы на весну 2026 года

Suzuki, наконец, выпустила свой первый массовый электромобиль – компактный кроссовер E-Vitara.

Модель длиной 4,28 метра, построенная на специальной платформе Heartect‑e, займет нишу между обычной Vitara и SX4 S-Cross. Производство наладили на заводе в индийском Гуджаате.

Дизайн E-Vitara, близкий к концепту EVX, сохранил узнаваемый облик Витары с высокой посадкой и защитными элементами. В салоне внимание привлекает широкий цифровой кластер, объединяющий 10,25-дюймовую панель приборов и 10,1-дюймовый медиаэкран.

Стандартно доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а в топовых версиях – стеклянная крыша и индукционная зарядка.

Покупателям предложат три варианта силовой установки. Базовая версия с мотором на 144 л.с. и батареей 49 кВт·ч обеспечит запас хода до 426 км. Более мощные модификации на 174 л.с. получат аккумулятор емкостью 61 кВт·ч и опциональный полный привод Allgrip с двумя моторами и интеллектуальным управлением тягой, улучшающим устойчивость на любом покрытии.

Разгон до 100 км/ч занимает у электрокроссовера от 7,4 до 9,6 секунды.

Прием заказов на новый электрокроссовер уже открыт, и европейские дилеры демонстрируют первые автомобили. Массовые продажи запланированы на весну 2026 года. В Германии стартовая цена автомобиля в комплектации Club с богатым уже в «базе» оснащением составляет 29 990 евро (2,7 млн рублей). Версия Comfort с увеличенной емкостью батареи оценивается от 36 490 евро (3,2 млн рублей), а топовая Comfort+ – от 40 490 евро (3,4 млн евро).

Доплата за полный привод начинается от 2500 евро (225 тыс. рублей).