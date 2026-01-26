Дилеры китайских авто в РФ: идет ухудшение сотрудничества с дистрибьюторами

В 2025 году уровень удовлетворенности российских дилеров сотрудничеством с дистрибьюторами китайских автомобильных брендов заметно снизился. Об этом свидетельствуют результаты совместных опросов дилеров "Автостата" и Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

По сравнению с 2023 годом совокупная оценка сотрудничества снизилась более чем на 12 баллов. Наиболее болезненным для дилерского сообщества стало сокращение поддержки в сфере маркетинга и продвижения: этот показатель за два года просел сразу на 23,17 балла, показав самое резкое падение среди всех критериев.

Заметно ухудшилась и коммуникация между дистрибьюторами и дилерскими сетями. Уровень удовлетворенности качеством обратной связи снизился на 18,29 балла. Дилеры также фиксируют ослабление поддержки продаж новых автомобилей - минус 15,76 балла, а финансовые условия сотрудничества потеряли 11,81 балла.

Менее выраженное, но устойчивое ухудшение отмечено в вопросах развития дилерской сети и послепродажного обслуживания - оба показателя снизились примерно на 7,7 балла. Единственным направлением, где падение оказалось минимальным, стала поддержка продаж автомобилей с пробегом - минус 3,80 балла.

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров связывает негативную динамику с изменением экономической модели дилерского бизнеса. По его словам, высокая концентрация дилерских центров в крупных городах приводит к размыванию маржинальности, а с учетом растущих операционных расходов работа многих площадок становится убыточной.

Дополнительным фактором он называет отсутствие у ряда китайских автопроизводителей выстроенной долгосрочной стратегии взаимодействия с рынком. Маркетинговые активности остаются ограниченными, несистемными и плохо прогнозируемыми, что осложняет планирование продаж и снижает эффективность дилерской сети в целом.